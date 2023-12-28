Tartıştığı gelinini öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kadın, tartıştığı kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü. Katil kayınpeder gözaltına alındı.

Tartıştığı gelinini öldürdü
Arşiv

'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 487. Sokak'ta ikamet eden Satılmış Demir, gelini Derya Demir ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Satılmış Demir, gelini Derya Demir'i tabancayla sırt ve baş kısmından vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Satılmış Demir gözaltına alındı.

Maktul kadının eşi Yusuf Demir'in de geçen hafta emlakçı dükkanında intihar ettiği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...