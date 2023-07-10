Tartıştığı husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü

Tekirdağ'da 19 yaşındaki Erkan Davulcu, tartıştığı husumetlisi Coşkun Uygur'u sokak ortasında av tüfeğiyle öldürüldü.

Tartıştığı husumetlisini av tüfeğiyle öldürdü

'da bir kişi, tartıştığı husumetlisi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Olay, gece yarısı Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi 3'üncü Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Erkan Davulcu (19) ile Coşkun Uygur (33) sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Davulcu, üzerinde bulunan av tüfeğiyle Uygur'a ateş etti.

Uygur, kanlar içinde yere düşerken, Davulcu olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Coşkun Uygur, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen haytını kaybetti.

Polis, Erkan Davulcu'yu, olay anında kullandığı av tüfeğiyle yakalayıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Davulcu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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