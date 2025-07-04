Tartıştığı iş arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Siirt'te çıkan tartışmada Muhammet Emre D., iş arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Yaralanan Emre D., hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te Muhammet Emre D. ile ismi öğrenilemeyen iş arkadaşı arasında tartışma çıktı.
Şüpheli, Muhammet Emre D.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, Muhammed Emre D., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Öte yandan o sırada olay yeri yakınında bulunan trafik polisleri, şüpheliyi yakaladı.
Muhammet Emre D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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