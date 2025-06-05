Tartıştığı kadını yol ortasında sürükleyip, dövdü

Bursa'da bir kişi tartıştığı kadını yol ortasında sürükleyerek dövdü.

Tartıştığı kadını yol ortasında sürükleyip, dövdü

'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi beraber yürüdüğü kadınla tartışmaya başladı.

Kadının kendisine tepki vermesi üzerine şahıs, kadını iterek sürükledi.

Kendisine direnen kadın aldığı darbe sonucu yere düşünce "Vurma" diyerek bağırdı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Çevredekiler durumu ekiplerine bildirmesi üzerine konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...