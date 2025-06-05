Tartıştığı kadını yol ortasında sürükleyip, dövdü
Bursa'da bir kişi tartıştığı kadını yol ortasında sürükleyerek dövdü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi beraber yürüdüğü kadınla tartışmaya başladı.
Kadının kendisine tepki vermesi üzerine şahıs, kadını iterek sürükledi.
Kendisine direnen kadın aldığı darbe sonucu yere düşünce "Vurma" diyerek bağırdı.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.
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