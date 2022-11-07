Tartıştığı kardeşini öldürdü

Konya'da bir kişi, tartıştığı ağabeyi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Tartıştığı kardeşini öldürdü

'nın Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde saat 16.40 sıralarında Özkan Harun K. (54) ile kardeşi Lokman K. (48), arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Özkan Harun K., tabancayla kardeşi Lokman K.'nın üzerine ateş etti.

Tartıştığı kardeşini öldürdü - 1

Kanlar içinde kalan Lokman K. yığılırken Özkan Harun K. de hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Lokman K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan Özkan Harun K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...