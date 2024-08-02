Tartıştığı kardeşini silahla bacağından vurdu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini silahla bacağından vurarak yaraladı.

Tartıştığı kardeşini silahla bacağından vurdu

’nın Ortaca ilçesinde H.A., kardeşi Şahin A. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.A., yanındaki silahla kardeşini bacağından vurdu. Birkaç kez silahla kardeşine ateş eden H.A., silahının tutukluk yapması ve çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı.

Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Şahin A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kardeşini vurup kaçan H.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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