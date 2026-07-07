Tartıştığı kardeşinin evini kundakladı
07.07.2026 02:40
Nevşehir'de iki kardeş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. M.K., bıçak çektiği için kendisini şikayet etmek üzere karakola giden kardeşi O.K.'nin evini ateşe verdi.
Nevşehir 350 Evler Mahallesi'nde ikamet eden O.K. ile kardeşi M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüştü, M.K., eline aldığı bıçakla O.K.'yi kovalamaya başladı. Kardeşinin elinden kurtulan O.K., şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. O.K. polis merkezinde ifade verdiği sırada M.K, kardeşine ait evi ateşe vererek olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Polis, kaçan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.