Tartıştığı kardeşinin gözüne bıçak sapladı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki maden ocağında meydana gelen olayda Türkmenistan uyruklu bir kişi kardeşinin gözüne bıçak sapladı.

Kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Agjag Movlamov, cebinden çıkardığı bıçağı kardeşinin sol gözüne sapladı. Begch Movlamov ağır yaralanırken, Agjag Movlamov ise olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Begch Movlamov, ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaçan Agjag Movlamov ise jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Movlamov, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.



