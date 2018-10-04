İstanbul Küçükçekmece'de tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı.
Emniyet müdürlüğü ekiplerince, dün Atatürk Mahallesi'ndeki evinde İkram D'nin boğazı satırla kesilerek öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma kapsamında aranan eşi Adil D. (68) Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan Adil D., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelinin, karısı İkram D'yi öldürdükten sonra Tekirdağ'a kaçtığı öğrenildi.
Tartıştığı karısını satırla öldürdü
DHATürkiye
İstanbul'da tartıştığı karısını satırla öldüren zanlı Tekirdağ'da yakalandı.
İstanbul Küçükçekmece'de tartıştığı karısının boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen kişi yakalandı.