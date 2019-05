Mersin'de bir sürücü, tartıştığı kebapçının dükkanını midibüsle defalarca çarparak yıkmaya çalıştı.



Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen V.D. isimli servis midibüsü şoförü, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, köpeklerinin havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle bir kadınla tartışmaya başladı.



Bu sırada kendisini, kadına karşı daha kibar olması konusunda uyaran kebapçı Ömer Aşçı'yı (60) itekleyen zanlı, olay yerinden uzaklaştı.



Bir süre sonra yeniden mahalleye gelen V.D., midibüsüyle Aşçı'nın prefabrik kebapçı dükkanına girmeye çalıştı.



Aşçı ve çalışanları panikle kaçarken, zanlı iş yerine midibüsüyle defalarca çarpmaya devam etti.



Çevredeki vatandaşların ve iş yeri çalışanlarının aracın önüne geçerek ve taş atarak engellemeye çalıştığı sürücü, hasar gören aracıyla olay yerinden uzaklaştı.



Zanlı, kaçarken çevredeki ağaçlara ve tabelalara da çarptı.



Aşçı'nın kolundan yaralandığı olayda iş yerinde büyük çaplı hasar meydana gelirken, polis V.D'yi gözaltına aldı.



Öte yandan mahalleliye büyük panik yaşatan olay, çevredeki bir vatandaş tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, V.D'nin midibüsüyle iş yerine defalarca çarptığı, çevredekilerin de taş atarak sürücüyü uzaklaştırmaya çalıştığı yansıdı. Zanlının, kaçarken çevredeki tabela ve ağaçlara zarar vermesi de görüntülerde yer aldı.



"KAÇMAK İÇİN HEMEN ELEMANLARIMI UYARDIM"



Ömer Aşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dükkanımın arkasında oturuyordum. Birden sesler gelmeye başladı. Baktığımda bir adam, bir kadınla kavga ediyordu. Kadını taciz etmeye kalktı, bağırdı, küfür etti. Ben de onu küfür etmemesi konusunda uyardım. Beni yakamdan tutup yere attı. Dükkana geri geldim. Bunu elemanlarıma söylemedim. Tezgahımın başına geçerek, iftar için aldığım siparişleri yapmaya devam ettim" dedi.



Zanlının, tekrar olay yerine geldiğinde büyük bir hınçla dükkanına çarpmaya başladığını söyleyen Aşçı, şunları kaydetti:



"Kaçmak için hemen elemanlarımı uyardım. Ben daha 'Dükkana girecek' demeden midibüsle dükkana girdi, çıktı. Bunu 5-6 sefer tekrarladı. Sonra aracı çevredeki insanların üzerine sürdü. İnsanlar taşla kovalayınca ağaçları devirip, kaçtı. Şahsı tanımıyorum. Alkollüydü. Olayda araç beni düşürdü. üstümden geçiyordu. Kolum yaralandı."



Aşçı, kendisiyle birlikte iş yerinde 9 kişinin çalıştığını belirterek, "Dükkanımdan geriye hiçbir şey kalmadı. Tadilat yapmaya başladık. Şu an 40 bin lira zararım var. 2 motosiklet ve 3 bisikletim de paramparça oldu" ifadesini kullandı.



Görgü tanığı Sevil Yaşar da zanlının, mahallede yaşayan bir kadının balkonundaki köpeklerinden rahatsız olduğu için tartışma çıkardığını belirterek, "Adam, kadına bağırıp, çağırıyordu. Ömer Usta da artık dayanamayarak küfür konusunda uyardı. Sonra ne olduğunu anlamadık. Şu an bile çok şaşkınım. Adam ikinci kez tekrar geldi ve aracıyla dükkana girdi. Bunu tekrarladı. O sırada balkondaydık, polisi aradım ama konuşamadım bile. Şu an bile konuşamıyorum. Resmen adamın gözü dönmüştü" diye konuştu.

ESENYURT'TA BIÇAKLI, SATIRLI, SANDALYELİ KAVGA KAMERADA