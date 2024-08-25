Tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç yaralandı

Çankırı'da çıkan kavgada tüfekle vurulan bir genç yaralandı.

Tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç yaralandı

Olay, Merkez ilçesine bağlı Tüney köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E.A. (20) ile bir şahıs arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

sırasında F.E.A., tüfekle vurularak yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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