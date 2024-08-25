Tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç yaralandı

Olay, Merkez ilçesine bağlı Tüney köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E.A. (20) ile bir şahıs arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.E.A., tüfekle vurularak yaralandı. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.