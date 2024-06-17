Tartıştığı kişinin aracına saldıran genç mahalleyi karıştırdı

Malatya'da bir genç, tartıştığı şahsa ait aracın lastiklerine bıçakla zarar verdi. Durumu fark eden araç sahibi silahla havaya ateş açarken mahalle karıştı.

Tartıştığı kişinin aracına saldıran genç mahalleyi karıştırdı

Olay, gece yarısı 'nın Battalgazi ilçesi Merkez Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Gümüş Sokak içerisinde ikamet eden B.A. ile K.D. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonrası B.A. bıçakla K.D.'ye ait kamyonun lastiklerine zarar verdi.

Durumu fark eden K.D. tüfekle havaya ateş açarken, ikili arasında yaşanan arbede sonrası B.A. bıçakla kendini yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sokak sakinlerinin tepki gösterdiği olayda yaralı B.A. Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

K.D.'nin gözaltına alındığı olayda, bölgede inceleme yapan ekipler 1 adet tüfek ile 1 adet bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Üniversiteli gence şiddet ve hakarete 3 yıl hapis istemi

Üniversiteli gence şiddet ve hakarete 3 yıl hapis istemi

Haberi Görüntüle

TÜRKİYE HABERLERİ

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...