Tartıştığı kişiye taşla vurdu, tutuklandı
Konya'da iki kişi arasında çıkan tartışmada başına taşla vurulan şahıs yaralanırken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya'da Tugay D. ile Bayram T. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Bayram T. eline geçirdiği taş ile Tugay D.'nin başına vurarak yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı, ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, Tugay D.'yi başından ağır yaralayan Bayram T. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Burada ilk ifadesi alınan Bayram T.'nin, "Bir anda tartıştık, sonra kafasına taşla vurdum." dediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Bayram T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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