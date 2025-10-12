Tartıştığı kişiyi cipiyle ezdi: Dehşete düşüren görüntüler

Şırnak 'ın Silopi ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen kişi, cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Bu kişinin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cip sürücüsünü yakalayıp gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.