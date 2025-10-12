Tartıştığı kişiyi cipiyle ezdi: Dehşete düşüren görüntüler
Şırnak'ta bir cip sürücüsü, tartıştığı kişinin üzerine aracını sürerek ayaklarını ezdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde ismi henüz öğrenilemeyen kişi, cipini tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Bu kişinin ayaklarının üzerinden geçen sürücü, geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaştı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cip sürücüsünü yakalayıp gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Şırnak Silopi
- Tartışma
- Şırnak