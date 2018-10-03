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Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Seval Caddesi'ndeki bir parkta, henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavganın taraflarından biri, diğerini parkın yaklaşık 500 metre ilerisinde silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Bu arada, kavga sırasında parkta oturan bir kadın silahla yaralandı. Yaralı kadın, kendi imkanlarıyla gittiği Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.