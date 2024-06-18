Tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti

Mersin'in Mut ilçesinde tartıştığı bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli, aynı silahla yaşamına son verdi.

Tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti

'in Mut ilçesi Kelceköy Mahallesi'nin Sarıtaş mevkisindeki ormanlık alanda Mustafa A. (53), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Hasan Y'ye (47) tabancayla ateş etti.

Mustafa A, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulunduktan sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hasan Y'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan Mustafa A'yı hastaneye kaldırdı.

Zanlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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