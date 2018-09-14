Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi tartıştığı kişiyi silahla öldürüp intihar etti.



Alınan bilgiye göre, İsmail Y. (44) ile Emrah Ünal (37) Korkuteli Devlet Hastanesi karşısında henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Y, Ünal'ı aracının bagajından aldığı av tüfeğiyle vurup aynı silahla kendi başına ateş etti.



Olayda ağır yaralanan İsmail Y. ile Emrah Ünal, silah sesleri üzerine dışarıya çıkan hastane çalışanlarınca acil servise taşındı.



Ünal ile Antalya'ya sevk edilen İsmail Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Soruşturma sürdürülüyor.

