Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tartıştığı kişiyi yanındaki pompalı tüfekle vurup kaçan katil zanlısı her yerde aranıyor.

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

'nın Sarıgöl ilçesinde 25 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Çaylak Sokak'ta ikamet eden Ramazan Tıkıroğlu (1974), A.Y. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle evinde saldırıya uğradı. Vücudunun göğüs kısmına iki el ateş edilen Tıkıroğlu, ağır bir şekilde yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tıkıroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli A.Y.'nin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, cinayetle ilgili detaylı soruşturmayı sürdürüyor.

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