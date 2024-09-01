Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şahıs tutuklandı.

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Olay, 30 Ağustos günü Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre B.K. ile E.K. isimli kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfeğe sarılan B.K. ateş ettiği E.K.'yı öldürdü.

Olayın ardından çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Kabin amiri Onur Aykanat'ın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Ardahan'da şiddetli dolu: Karayolunu beyaz örtü kapladı

Ardahan'da şiddetli dolu: Karayolunu beyaz örtü kapladı

Polisten kaçan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Polisten kaçan araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Düğünde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Düğünde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Cinnet getiren koca, 3 çocuk annesi eşini öldürdükten sonra intihar etti

Cinnet getiren koca, 3 çocuk annesi eşini öldürdükten sonra intihar etti

Bingöl'de seyir halindeki tır alev aldı

Bingöl'de seyir halindeki tır alev aldı

Van Gölü'nde dalgıçlardan "dip" temizliği

Van Gölü'nde dalgıçlardan "dip" temizliği

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...