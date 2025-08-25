Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında dövdü
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında dayak attı.
İstanbul'da bir erkek, tartıştığı kız arkadaşını dövdü.
İddiaya göre, Avcılar Sahili'nde iki sevgili, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kız "Bırak." diye bağırınca erkek, kıza tokat atmaya başladı.
Çiftin yanlarında bulunan iki kişi, zanlıyı güçlükle sakinleştirdi.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
