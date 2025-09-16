Tartıştığı kız kardeşini döven kişi gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesi Sarışık mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre Mert M. (28) tartıştığı kız kardeşi M.M.'yi (24) dövdü.

M.M.'nin KADES uygulamasını kullanması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Mert M.'yi gözaltına aldı.

Ağabeyinin kendisini tehdit edip hakaret ettiğini ve dövdüğünü iddia eden M.M. de ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

Anne S.M. (48), baba B.M. (56) ile erkek kardeş M.C.M. (21) de Mert M. hakkında şikayette bulunup, tedbir kararı istedi.

Şüphelinin sorgusu devam ederken, hakkında "Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun" kapsamında uzaklaştırma kararı verildiği de öğrenildi. Soruşturma sürüyor.