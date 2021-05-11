Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Denizli'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı kocanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı 11.05.2021 - 01:13

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

Değirmenönü Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Ş. (52) ile eşi Leyla Ş. (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Leyla Ş, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hilmi Ş'yi karnından bıçakladı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hilmi Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...