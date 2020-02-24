Tartıştığı kocasını bıçakladı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir evde Hamdiye K. ile eşi Kemal K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Hamdiye K. mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağıyla kocasını yaraladı. Bağrışmaları duyan komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Hamdiye K.'yı gözaltına aldı.



Genç kadın, küçük kızıyla birlikte ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.