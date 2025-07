Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Düzce'de Karaca Mahallesi Fazıl Yalçın Sokak'ta yaşayan B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sonucu B.Y., kocasını ekmek bıçağıyla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Yusuf Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Yusuf Y.'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.



B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.