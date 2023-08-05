Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah A., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Emrah A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.A’nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.