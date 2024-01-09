Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.



Bornova ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'ndeki ikametlerinde Fırat Bozkurt (43) ile eşi Şirin Bozkurt (47) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda Şirin Bozkurt, kocası Fırat Bozkurt'u kalbinden bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Hayatını kaybettiğini belirlenen Fırat Bozkurt'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Şirin Bozkurt ile eski eşinden olan 18 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.

Çiftin, 1 ay önce evlendikleri öğrenildi.