Tartıştığı komşusunu balkondan attı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusunu 3. kattaki evin balkondan aşağı attı.



Olay, akşam saatlerinde Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri komşusunu aşağı atan kişiyi linç etmek istedi. Polis ekipleri şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.