Tartıştığı komşusunu öldürdü

Alacasuluk Mahallesi 488. Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında yaşayan U.K. (49) ile alt kat komşusu Murat Kocadaş (68) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.K, Kocadaş'ı bıçakla yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince olay yerinde öldüğü belirlenen Kocadaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



U.K. ise polislerce gözaltına alındı.