Tartıştığı motosiklet sürücüsünü belindeki silahla tehdit etti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde 11 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle motosikletli bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre sonra arbedeye döndü. Otomobil sürücüsü, tartışma sırasında elini belindeki silaha attı.



Çevredekilerin araya girdiği anlarda silahı çıkarmayan sürücü "Üzerimizde silah var" diyerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR



Her iki sürücü de tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Sürücülerin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.