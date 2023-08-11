Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde baba ile oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma cinayetle bitti.



Olay, saat 02.00 sıralarında Acıgöl ilçesinde meydana geldi. Yunus Batmaz ile babası Cemal Batmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal Batmaz, evde bulunan av tüfeğini alıp oğluna ateş etti.



Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gelen sağlık ekibi, Yunus Batmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Jandarma, Cemal Batmaz'ı gözaltına aldı.