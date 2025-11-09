Tartıştığı oğlunu katletti

Kastamonu'da baba ile oğlu arasındaki tartışma kanlı bitti.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana geldi. Hüseyin Çalık ve 42 yaşındaki oğlu Önder Çalık, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Çalık, silahını çekerek oğluna ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çalık, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Çalık, ambulans ile kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Baba Hüseyin Çalık'ı gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.