Tartıştığı oğlunu öldürüp, aynı silahla intihara kalkıştı

Trabzon'da Saklı Kent Sitesi'nin 2'nci katında oturan Pirali Emral ile oğlu Hasan Emral arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Pirali Emral, tabancayla oğluna ateş edip, aynı silahı başına dayayıp tetiği çekerek intihara kalkıştı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekiplerin incelemelerinde; başında kurşun girişi olup kanlar içinde kalan Hasan Emral'ın öldüğü, baba Pirali Emral'ın da ağır yaralandığı belirlendi.

Pirali Emral, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.



Savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.