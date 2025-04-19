Tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba gözaltına alındı

Yeniceköy Mahallesi'nde müstakil bir evin zemin katında yaşayan baba İsa Güllü (78) ile üst kattaki oğlu Mehmet Güllü (48) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.



Tartışmanın ardından baba Güllü, evinden aldığı av tüfeğiyle üst kattaki oğluna ateş etti.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Mehmet Güllü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.



Gözaltına alınan baba Güllü'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürülen Mehmet Güllü'nün evli olduğu ve 3 çocuğu bulunduğu öğrenildi.