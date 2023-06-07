Tartıştığı oto yıkamacıyı göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanı sahibi Abdurrahim Bozboğa, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Alparslan C. ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sırasında Alparslan C., Abdurrahim Bozboğa’yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozboğa’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın ardından iş yerinde incelemelerde bulundu. Bozboğa’nınn cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.



Olayın ardından kaçan Alparslan C.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.