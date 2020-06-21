Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta postacı Onur Kızıl (25), dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti.

Kızıl, bu sırada gördüğü, apartmanda oturan Sezai Ç.'den (19) köpeği tutmasını istedi.

İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı.

Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı.

Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.