Tartıştığı sevgilisi, polisi başından vurdu

Aksaray’da polis memuru Abdullah Eroğlu (26), tartıştığı sevgilisi Aysel G. tarafından kendi beylik tabancasıyla başından vuruldu. Eroğlu hastaneye kaldırılırken, Aysel G. gözaltına alındı.

Tartıştığı sevgilisi, polisi başından vurdu

Dün saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aysel G., Eroğlu'nun beylik tabancasını alıp ona ateş etti. Başından vurulan Eroğlu, kanlar içinde yere yığıldı.

Silah sesini duyan komşuların polise ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Abdullah Eroğlu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eroğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayın ardından ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel G.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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