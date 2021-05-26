Tartıştığı sevgilisi ve arkadaşını evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana geldi.

Başak A (47), erkek arkadaşı Adem A (36) ile henüz belirlenemeyen nedenle telefonda tartışmaya başladı. Bunun üzerine Adem A, kız arkadaşının Cumhuriyet mahallesindeki evinin önüne geldi.

İşinden evine gelen Başak A. ve arkadaşı Özcan D., otomobilden inerek sitenin kapısını açarken Adem A., tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Sesleri duyan vatandaşlar durumu ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ameliyata alınan kadının ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri zanlı Adem A’yı yakalamak için çalışma başlatırken soruşturma devam ediyor.