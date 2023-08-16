Tartıştığı sevgilisini boğarak öldürdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşını boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı polise teslim oldu.

Tartıştığı sevgilisini boğarak öldürdü

'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iddiaya göre bir evde görüşen Ü.A. ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen S.A. arasında  tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.A., S.A.'yı boğarak öldürdü.

Daha sonra polis merkezine giderek teslim olan Ü.A. gözaltına alındı.

Ü.A.'nın ifadesi üzerine adrese sağlık ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, S.A.'nın öldüğünü belirledi.

Kadının cesedi Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...