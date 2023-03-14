Tartıştığı sürücünün aracına çarptı

Yaşanan o anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



Görüntülerde, elinde sopa olan kişiye çevredekilerin müdahale ettiği, daha sonra sürücünün elindeki sopayı tartıştığı kişiye fırlattığı görülüyor.



Sürücünün daha sonra ise aracına binerek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptığı kameraya yansıyor.

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