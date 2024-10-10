Tartıştığı sürücünün aracına copla saldırdı
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı adamın aracına cop ile saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen olayda taraflardan biri tartıştığı kişinin aracına copla saldırdı.
Olay, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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