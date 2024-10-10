Tartıştığı sürücünün aracına copla saldırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olayda taraflardan biri tartıştığı kişinin aracına copla saldırdı.