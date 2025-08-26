Tartıştığı taksiciyi döven sürücü yakalandı
İstanbul Fatih'te trafikte tartıştığı taksiciyi döven sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 20 Ağustos'ta, Fatih ilçesi Aksaray'da trafikte çıkan tartışmada araç sürücüsünün taksiciyi dövmesine ilişkin görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçti.
Araç plakasından kimliği tespit edilen şüpheli Y.Ç. (27) ekiplerce belirlenen adreste gözaltına alındı.
Şüpheli sürücüye "trafikte belirtilen zorunluluklara uymamak", "yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Fatih
- Dayak
- Taksi