Tartıştığı yeğenini öldürdü

Sakarya'da duvar örme meselesi yüzünden tartıştığı amcası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Tartıştığı yeğenini öldürdü

'nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi’nde sabah saatlerinde komşu olan amca-yeğen arasında, iki evin arasına duvar örme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A., yeğeni Aydın Aylan'a (39) tabancayla ateş açtı.

Mermilerin isabet ettiği Aylan, ağır yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Aydın Aylan, ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı anca doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan E.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. E.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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