Tartıştığı yeğenlerini öldüren amca tutuklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yeğenleriyle tartışınca katliam yapan amca tutuklandı.

Fatih Sultan Mehmet mahallesi Gazi Caddesi'ndeki müstakil evde 27 yaşındaki Güven Yaman ve 26 yaşındaki kardeşi Gazi Zafer Yaman’ın tabancayla öldürülmesine, M.S'nin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

"Kasten öldürme - kasten öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle gözaltına alınan katil zanlısı amca Fesih Yaman ile "kasten öldürmeye azmettirme" ididasıyla gözaltına alınan K.Y. ve D.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Fesih Yaman çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

F.Y. ile iştirakli olduğu değerlendirilen D.Y. sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla, diğer şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı.