Tartıştığı ağabeyini bıçakla yaraladı

Mamak ilçesi Kartaltepe Mahallesi Okullar Caddesi'nde bıçaklı kavga olduğu bilgisini alan Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tartıştığı ağabeyini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Murat Ş'yi gözaltına aldı.



Sağlık ekiplerince Ankara Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ş'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.



Şüphelinin polise verdiği ilk beyanında, ağabeyi ile uzun süredir husumetli olduklarını, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan bıçakla ağabeyini birçok yerinden yaraladığını söylediği öğrenildi.

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