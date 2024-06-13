Tartıştıkları kişilere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iki grup arasında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan grup daha sonra silahlarla geri dönerek tartıştıkları kişilerin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Olayda biri ağır 2 kişi yaralandı.

Tartıştıkları kişilere kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ayrılan grup, kısa süre sonra yanlarında silahlarla, plakasız bir otomobille olay yerine geri geldi.

TARTIŞTIKLARI KİŞİLERE ATEŞ AÇTILAR

Şüpheliler, tartıştıkları kişilerin bulunduğu otomobile ateş etmeye başladı. Olayın ardından silahlı saldırganlar, olay yerine geldikleri plakasız otomobille kaçtı. Saldırıya uğrayan gruptan iki kişi yaralandı.

sesleri üzerine mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri ağır iki yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerin çalışması devam ederken, cadde üzerinde çok sayıda kovan tespit edildi. Saldırı sırasında park halindeki otomobillere de kurşun isabet etti.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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