Tartıştıkları kişiyi levyeyle dövdüler

Sakarya'da tartıştıkları kişiyi levye ile döven şüpheliler tutuklandı.

Olay, 2 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında kent merkezindeki bir sanayi sitesinde meydana geldi.

Daha önce bir eğlence mekanında tartışan taraflar, oto tamirhanesinde yeniden karşılaştı. Burada iddiaya göre alkolün de etkisiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada G.Z. ve E.Ç., E.C.’yi yumruk, tekme ve levyeyle dövdü. E.C., şüphelilerin elinden kurtulup polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.



Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Z. ve E.Ç., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.