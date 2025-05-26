Tartıştıkları motokuryeyi takip edip çalıştığı restoranın camını kırdılar!
Küçükçekmece'de trafikte tartıştıkları motokuryeyi takip eden şüpheliler, çalıştığı restoranın camlarını kırıp kaçtılar.
İstanbul Küçükçekmece'de bir restoranın camını kırıp kaçan 5 şüpheli aranıyor.
Olay saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi.
Bir restoranda çalışan motosikletli kurye ile 67 AFE 851 plakalı hafif ticari araçta bulunan kişiler arasında trafikte tartışma yaşandı.
SANDALYE İLE CAMI KIRDI
Tartışmanın ardından uzaklaşan motokuryeyi takip eden hafif ticari araçtaki 5 kişi, restorana gelerek çalışanlarla tartıştı.
Tartışma sırasında hafif ticari araçla gelen kişilerden biri, dükkanın önündeki sandalye ile camı kırdı.
Camın kırılması üzerine 5 kişi, geldikleri araca binerek bölgeden kaçtı.
Dükkan çalışanlarının ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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