Taş Kağıt Makas dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu: Oyuncu kadrosunda kimler var?

Taş Kağıt Makas dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu. Çarşamba akşamları yayımlanacak olan dizi, macerasına şubat ayında başlayacak. Peki, Taş Kağıt Makas dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Taş Kağıt Makas dizisinin ilk bölüm tarihi belli oldu: Oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yayınlanan tanıtımları ile büyük beğeni toplayan “Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu” seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği dizinin 28 Şubat tarihi itibariyle çarşamba akşamı saat 20.00’de yayınlanacağı açıklandı. Zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle merak uyandıran dizinin afişi de yayınlandı.

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen hikayeyi anlatacak olan Taş Kağıt Makas’ın yapımcılığını MF Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gecekondu mahallesindeki masum bir delikanlının, düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşının anlatıldığı dizinin senaryosunu Uğraş Güneş yazıyor. Kanal D ekranında başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi isimler yer alıyor.

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