Taş ocağında enkaz altında kalan şoförün cansız bedenine ulaşıldı
12.11.2025 18:11
Son Güncelleme: 12.11.2025 18:35
DHA, İHA
Ordu'da, taş ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan kamyon şoförü Ahmet Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 5 Kasım'da taş ocağında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan Ahmet Şahin'in (75) cansız bedenine ulaşıldı.
.
Olay, 5 Kasım'da Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında meydana geldi. Rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı. İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ve kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) araçlarıyla birlikte göçük altında kaldı. Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda göçüğün ardından geçen 5 saatin sonunda Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Alanın riskli olması nedeniyle ara verilerek yapılan çalışmalar sonucu, bir hafta sonra bugün Ahmet Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Enkazdan saat 17.30 sıralarında çıkarılan Şahin'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ahmet Şahin taş ocağında şoför olarak çalışıyordu.
2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Olayın ardından Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak şirket sahibi Osman D., sorumlu müdür Erdi Temel Ö., maden mühendisi A.A., iş güvenliği uzmanı K.U. ve ateşleyici R.A.E.'yi gözaltına almıştı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket sahibi Osman D. ve sorumlu müdür Erdi Temel Ö. 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A., K.U. ve R.A.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.