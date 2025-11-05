Taş ocağında göçük | Ordu Valisi: Kurtarma çalışması riskli duruyor

Olay, Fatsa ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de bulunan taş ocağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında rutin çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen patlatmanın ardından saat 16.30 civarında yamaçtan büyük bir kütle kaydı.

Bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüleri ile birlikte göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede ekiplerin 20 iş makinesiyle arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İş makinesi operatörü Burak Kilci’nin (24) cansız bedenine ulaşıldı. Kamyon şoförü Ahmet Şahin’in (75) kurtarılması için çalışmaları sürdürülüyor.

“ÇALIŞMALARIMIZ TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR”



Ordu Valisi Muammer Erol yaptığı açıklamada, "Fatsa ilçe merkezine 7 kilometre mesafede, Sefaköy'de bulunan aktif bir taş ocağı. Bu taş ocağında saat 12.00 sıralarında rutin işler kapsamında yapılan bir patlatma var. Ancak saat 16.30 sıralarında üst taraftan büyük bir kütlenin hareketi söz konusudur. Şu anda kütlenin altında bir kamyon ve bir iş makinesi sürücüsü ve operatörü ile birlikte bulunuyor. Ekiplerimiz burada ocağı bilen arkadaşlarımızın tarif ettiği noktada üç ekskavatör çalışıyor. Ayrıca 20'ye yakın iş makinemiz de destek vermeye hazır durumda. AFAD, itfaiye, jandarma ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Amacımız göçük altında kalan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak." dedi.

"BİR İŞÇİMİZİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTIK"

Vali Muammer Erol, ekiplerin çalışması sonucunda bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, "İş makinesi operatörümüzün maalesef cansız bedenine ulaştık. Bulunduğu yerden çıkarıldı. Şu anda kamyonun şoförüne ulaşılması çabaları devam ediyor ama çalışma biraz riskli duruyor sizlerin de şahit olduğunuz gibi. Devam etme hususunu değerlendireceğiz." diye konuştu.



“ÇALIŞMA RİSKLİ DURUYOR”

Olayın yaşandığı alanda hareketli bir kitlenin bulunduğuna işaret eden Vali Erol, şunları kaydetti:

"İş makinelerimiz o hareketli kitle altında disiplinli çalışma yapıyor. Son bir değerlendirmeyle kamyon şoförüne ulaşma çalışmasını devam edip ettirmeyeceğimize karar vereceğiz. Şartlar zorlu ve riskli. Dolayısıyla 'Şu kadar dakika sürecek' demek kesinlikle doğru olmaz. Buluncaya kadar devam edeceğiz ama riski de değerlendireceğiz. Çünkü o noktada 4 ekskavatör çalışıyor. Allah korusun onlarla birlikte kurtarma elemanlarımızın da daha fazla riskli ortamda çalışması çok sağlıklı görünmüyor. Onu değerlendireceğiz."